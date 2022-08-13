林智堅止不住論文抄襲風暴，12日宣布退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬接棒，不少綠粉將目標轉移至反對「挺堅」的民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜，灌爆兩人臉書。媒體人「逆風的烏鴉」今（13）日在臉書上表示，「現在民進黨內最早示警的高嘉瑜、王世堅之前被黨內圍剿，甚至被傳說可能被黨紀處分，真的很荒謬」，逆風的烏鴉更強調，「他們不是什麼不團結或者侮辱同志，而是『洩漏黨內機密』才被攻擊」。

逆風的烏鴉表示，「笑話說著說著就變真的了，民進黨把林智堅換掉了。現在回過頭看，民進黨內最早示警的高嘉瑜、王世堅之前被黨內圍剿，甚至被傳說可能被黨紀處分，真的很荒謬」。

逆風的烏鴉強調，他在7月28日時，就曾經寫一篇文談到民進黨「換堅」的可能性，「這不是我亂猜，而是當時已經有種種跡象顯示民進黨裡確實有這種聲音；但民進黨對外的口徑一致，就是堅持沒有要換堅。所以所有公開提出換堅的人，都成了眾矢之的」。

逆風的烏鴉坦言，「說要黨紀處分的，一定是民進黨裡的人；有沒有討論換堅，民進黨裡的人也肯定比外面的人清楚。但當時民進黨竟然這麼多人把矛頭指向王世堅和高嘉瑜...只能說，他們不是什麼不團結或者侮辱同志，而是『洩漏黨內機密』才被攻擊」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，「對綠營信眾而言，死忠才是唯一的價值」、「就是解決提出問題的人」、「這種表現就是獨裁者的性格」、「應該處分的是推薦林智堅的人，力挺林智堅的人」。