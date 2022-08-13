台北市輕生人數在2018年到2019年攀升，不過2020年起獲得控制。但市議員吳沛憶發現，北市輕生方式主要都是「自縊、窒息」，然衛生局防治策略卻只針對排第名2的「高處跳下」與非農業區少見的「巴拉刈」，認為困難還是要做。衛生局表示，因自縊工具取得難以限制，將教育訓練提升第一線人員的敏感度，即時發現民眾情緒問題並給予協助。

吳沛憶表示，近5年來，北市輕生方式統計，的首位都是「自縊、窒息」，占總體自殺人數的3分之1，其次是「高處跳下」或「燒炭」。然而衛生局所提出的「高致命性自殺防治策略」，卻僅聚焦於「高處跳下」，以及非農業區較少見的巴拉刈，要推動巴拉刈宣導回收。

吳沛憶強調，每一條生命的挽救都值得投入資源，衛生局既要制定防治策略，卻未能將最常見的自殺方式納入，理解自縊等方式工具取得非常難以阻斷，但團體跟專家學者仍有嘗試提出防治策略。

吳沛憶說，如自殺防治學會，針對自縊身亡方式，就提出「強調早期發現高風險個案，並進行環境控制、上吊企圖者的緊急處置、以及全面性防治策略」等建議。自殺防治不能僅止於高樓防護這類看得見的工作，還需要許多無形的努力，困難還是要做。

吳沛憶呼籲，可再去參考相關研究，以對症下藥，同時既有的整體防治策略，如「自殺防治守門人訓練」、社區心理資源的布建，包括社區心衛中心的加速推動以及促進心衛資源與校園的介接，以打造更完整的心理健康防護網，北市的民間心衛資源相對充足應要結合、善用。

吳沛憶最後提到，自殺防治與心理健康，需要資源也需要更多正能量，柯文哲常把自殺掛嘴上，如世大運「辦不出來就切腹自殺」、拜託「自殺者要吃安眠藥、自焚要去河濱公園」、對公務員飆罵「再逼幾個自殺就可以了」，每次都引發爭議，給人負面印象，呼籲市長未來要克制自己習慣性的「失言」，以免抵觸衛生局自殺防治的努力。

北市衛生局回應，自縊是全國各縣市的第1名，防治困難的是因取得工具容易，如皮帶、繩索，甚至是點滴繩等都能成為工具，對於第3名的燒炭，賣木炭的商家可多留意，以限制取得工具障礙。

衛生局表示，公部門能做的就是要關懷市民的心理健康，各局處、民間團體合作，加強第一線服務人員的敏感度，提升情緒高風險辨識度，並通報衛生局給予即時陪伴關心，也將針對第一線加強自殺守門員教育訓練。並民眾提供資源，舉辦教育宣導、活動，呼籲民眾一定要注意心理健康，有情緒狀況可24小時撥打1999轉8858（幫幫我吧）尋求協助。

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