歷經3年籌備，期間受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，國際交流及運輸影響，台灣攝影家周慶輝大型個展《人的莊園》終於仍於上月在葡萄牙首都里斯本的東方博物館開展，此次展出由文化部、東方博物館、采泥藝術共同籌辦，希望國際間能透過周慶輝的作品更了解台灣當代藝術。

周慶輝指出，《人的莊園》創作命題本身即不分國界，跨越文化與語言差異，訴諸整體人類在社會的生存狀態。希望觀眾在觀展的過程中，能將豐富的影像訊息與自身生命經驗產生連結，有深刻的體驗與感受，並反思人與生活環境的複雜關係。

周慶輝生於1965年，為台灣具代表性的當代攝影藝術家之一。早期作品以「報導攝影」風格為主。《人的莊園》為他個人首度以「編導式攝影」方式進行的創作主題，透過影像結合超現實的景境氛圍，開創個人的攝影語境。

《人的莊園》源自一個長達5年的拍攝計畫，周慶輝以動物園為創作發想和拍攝場域，雙向鋪陳現代文明生活的浮華與困境，他在片中強調「人的籠子是巨大而無形的」要把無形化為具象，他堅持使用真實的獸欄，因此花了2年時間與新竹市立動物園及高雄市壽山動物園溝通，將動物園的獸欄裝置成類電影場景，再「擺進」化好妝的人與物後進行拍攝。

「我們也住在籠子裡，過著被制約的生活，社會是一個籠子，而我們都笑著看他人關在裡面。」周慶輝讓活生生的人類在人工飼養野生動物的場域中，搭配標本化的動物，營造出既是家園也似牢籠、從文明內室延伸到野外自然的詭譎情境。

《人的莊園》由一件被鐵線捆綁的盆栽作為開場，隱喻生存環境的各種框架或是困境，也作為串連整個計畫的象徵符碼。盆栽背景的壁紙紋飾則來自英國知名設計師歐文 · 瓊斯編撰《中國紋飾寶典》所收錄的中國器物圖飾，並呼應里斯本街道上紛呈的磁磚紋飾，連結了展覽與市容。周慶輝也講座中，分享拍攝「樂生療養院」的「行過幽谷」專題，關注大陸偏鄉貧窮兒童的「野想黃羊川」計劃等創作歷程。