女星林莎擁有天使般的臉孔和魔鬼般的身材，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」等稱號，人氣相當高的她，近日又登上PTT表特板，引起廣大迴響，大讚她「比三上正」。

近日有網友在PTT上以「台版三上悠亞」為題發文，並曬出多張她穿著清涼的美照，其中最新照是她穿上細肩帶低胸背心，辣露渾圓雪乳和深邃事業線，背後更藏有小心機，從鏡子反射可見，衣服背面交叉蝴蝶結的設計，讓她大片裸背清晰可見，甜美中又帶點性感，相當迷人。

鄉民見狀都紛紛留言「林莎真的讚」、「林莎臉蛋身材優質」、「林莎真的是極品」、「林莎真的正而且有腦袋」、「比三上正多了，還會料理」、「食尚就是盯著她看，可愛又水」。

從模特兒、Showgirl發跡的林莎，憑藉著無害美貌和姣好身材，活躍於演藝圈，入主節目《食尚玩家瘋狂總部》後，人氣更持續攀升，IG目前擁有超過93萬粉絲追蹤。