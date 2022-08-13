「鞍馬王子」李智凱今天受邀來到新莊棒球場為富邦悍將開球，開球前他還秀了一下側翻接後空翻的動作，不過球卻投偏還「挖地瓜」，他有些不好意思的說：「這樣可以說是有練習過嗎？如果可以的話當然會想要再來一雪前恥。」

去年8月1日李智凱靠著招牌的「湯瑪士迴旋」「完美落地」奪銀，為台灣摘下首面奧運獎牌，今天他穿上81號球衣紀念人生中重要的時刻。奪銀即將滿周年前李智凱就有想起去年的畫面，「像是（郭）婞淳、（文）姿云都有發文回顧，感覺像是昨天而已，沒想到一年就過了，想到當時的熱血心情還是很感動。」

過去曾到籃球場為富邦勇士開球，李智凱這次首度為職棒開球也帶來新招式，「想說這次也要有個記憶點，這次來到開放的場地，站上棒球場那個震撼力很不一樣。」他也透露，大約職棒十年時自己有看過一陣子比賽，但後來因為練習沒有太多關注，當時最喜歡的是林智勝、陳金鋒。

前陣子剛落幕的世錦賽國內選拔賽，李智凱端出全新套路，E級難度更勝奧運奪銀時的動作，盼在9月分的巴黎挑戰賽中能夠獲得國際認證，甚至能夠像丁華恬一樣能夠取得以李智凱為名的新動作命名權。

「這是得不容易的任務（指命名）。」李智凱透露，在亞錦賽回來後想到可以嘗試新套路，過去他的套路都是「打滾後退」，「我就想說是不是可以往前，沒想到做起來比之前後退還要順，這套動作還不是很成熟，也是首次在正式選拔賽成功，希望能夠成為往後自己的武器。」

在東京奧運結束後他與李智凱就開始針對體操新周期做準備，對於接下來的世錦賽還未設定好目標，僅持續備戰中，李智凱說：「還沒跟阿信教練（林育信）討論好，但希望能夠以最成熟、穩定的狀態去應戰。」過去在世錦賽曾奪過銀、銅牌的他，就差站上最高峰，「當然會希望能夠站上第一名的位置。」

「鞍馬王子」李智凱為富邦悍將開球。（富邦悍將提供）

「鞍馬王子」李智凱為富邦悍將開球。（富邦悍將提供）

「鞍馬王子」李智凱為富邦悍將開球。（富邦悍將提供）