台東縣池上鄉4年1度聯合豐年祭．千人牽手守護大坡池圓滿落幕。（池上鄉公所提供）

台東縣池上鄉4年1度聯合豐年祭．千人牽手守護大坡池圓滿落幕。（池上鄉公所提供）

4年1度池上鄉最盛大阿美族豐年盛宴今天在大坡池風景區舉行，千人攜手環繞大坡池共同見證水域盛況，場面壯觀，也體現出池上人團結一心的精神。

4年1度度的豐年祭，是池上鄉阿美族盛事，鄉長張堯城、台東縣副縣長王志輝、立法委員孔文吉、原住民族委員會土地管理處長杜張梅莊、議員楊清順、池上鄉民代表會主席江鑫貴、副主席邱煥森、代表潘旭瑞、林阿貴、許金興、魏其位及池上鄉各村長、各部落會議主席、 頭目等，千人攜手環繞大坡池共同見證水域盛況。

鄉長張堯城表示，今天的樂舞饗宴如同親臨部落感受原民傳統樂舞，更一起完成千人環池牽手，象徵池上這塊樂土族群間不分你我，每位池上人和樂融融，這分幸福會一直持續延續下去。

張堯城指出，他在鄉長任內積極推動池上鄉原住民族事務，每年輔導各部落辦理文化祭典、完成九座部落聚會所覆蓋率百分百、文化健康站成立8站以及原住民保留地業務評鑑考核96分等佳績。

今天的活動，樂舞綜合評比由新創舞步、清唱歌謠的新興部落獲得第1名獎金1萬元、第2名富興部落獲獎金9000元、第3名大埔部落獲獎金8000元，第4名陸安部落獎金7000元。

池上鄉有9個部落，將在14日於各部落聚會所展開八歌浪（Pakelan），對於文化傳承具有相當意義，歡迎對原住民文化有興趣的朋友蒞臨、體驗池上鄉阿美族於辛勤耕作農忙後，以歌舞慶豐收。