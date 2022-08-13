「沛思特0元養寵」董事長鄒嵩棣（前排左起）捐贈物資、臺灣咪可思關懷流浪動物協會林文錡，後左起專家葉先生、沛思特發言人王鼎琪。（沛思特Petstar提供）

「沛思特Petstar」為台灣寵物飼料界耕耘45年的鄒嵩棣董事長所創建，一直以來追求「樸實」、「誠信」、「永續」的信念，對飼主信守承諾、真誠以待，公司以邁向一甲子為目標，把對毛小孩的愛無限期傳承下去。鄒嵩棣更是熱心公益，日前帶領團隊現身臺灣咪可思關懷流浪動物協會，除了了解貓咪中途之家現狀之外，也捐贈物資包括來自加拿大的HOHO貓無穀飼料「鮭魚泌尿道亮毛配方」共66包、機能型罐頭骰子貓3箱、營養品皇太魚精3盒、汰菌空氣淨化濃縮液10罐與隨身瓶30罐、大霧量消毒淨化加濕機兩台，總金額達新台幣十數萬。

鄒嵩棣連續兩年捐贈「臺灣咪可思關懷流浪動物協會」，這次除了飼料與保健品外，還捐贈可抑制細菌的汰菌空氣淨化液，這讓浪浪們能擁有安全舒服的防疫環境。協會十分感謝他慷慨解囊，聽到他捐贈的食品如HOHO貓無穀飼料通過國際食品安全品質SQF最高三級認證，馮理事長特別感動。

鄒嵩棣也分享現代人養寵的健康概念，讓家中寵物吃得健康和安心，飲食首重「自然新生、健康保證」，他創新推出分享與共享式電商平台「沛思特Petstar」0元養寵新天地，除了提供毛小孩飼主有一站式的購買平台，消費者透過沛思特0元養寵不僅消費便宜，好東西分享後進而贏得養寵積分，可直接扣抵商品費用或兌換商品，創造不一樣的養寵0負擔體驗。