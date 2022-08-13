女星朱安禹當年以「小蜜桃姐姐」身分從兒童台出道，2011年閃婚大陸富商李慎言後淡出演藝圈，生下一對子女後和先生定居上海，不久前還替在《乘風破浪》奮戰的閨密王心凌隔空加油，好感情羨煞眾人；今（13日）朱安禹曬出和王心凌甜蜜合照，網友被兩人不輸10年前的凍齡震撼到。

王心凌參加陸綜《乘風破浪》從不被看好，到最後摘下第一名，火紅程度幾乎超越當年「甜心教主」時期，經典歌曲也首首被拿出來翻唱，更受邀各大活動表演；在《乘風破浪》期間，王心凌好閨密朱安禹也特地和她視訊，隔空合唱〈愛你〉，讓粉絲看到姊妹倆深厚情誼。

朱安禹今（13）日曬出和王心凌甜蜜合照，網友被兩人不輸10年前的凍齡震撼到。(圖/ 摘自小蜜桃姐姐momo臉書)

朱安禹今（13日）驚喜在臉書粉絲專頁發文，曬出多張和王心凌聚會的合照，雀躍地表示，「終於和寶貝sis相聚啦，超級開心」，而見證閨密再度爆紅也感動地說，「So proud of u」，簡單一句話道出這些年看著好友經歷大大小小事，又能在舞台上獲得萬千掌聲，相當驕傲。

昔日王心凌和姚元浩戀情曝光時，遭到外界罵是小三，朱安禹第一時間跳出來力挺，罕見嚴肅地表示，王心凌絕不會成為第三者，更強調「兩情相悅，沒有觸犯愛情條規」；朱安禹和王心凌超過10年的情誼，至今還是好到不行，王心凌還是朱安禹兒子的乾媽。