民進黨苗栗縣長參選人徐定禎11日晚上開始首場問政說明會，在竹南鎮保民宮上場。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

徐定禎第2場問政說明會在頭份舉行，與同黨縣議員參選人陳詩弦聯手上場。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，為爭取更多選民認同，擴大選票基礎，近期開始巡迴各地區舉辦小型問政說明會，結合民進黨以及親綠民代參選人，串聯共同召開問政說明會300場，將未來施政理念藍圖直接訴諸選民，並直接交流聽取選民心聲，首場問政說明會分別在竹南鎮保民宮及頭份蟠桃社區活動中心登場，未來將依區域依序舉辦。

徐定禎在擬定選戰策略中，除了強調不打抹黑戰外，還定下巡迴全苗栗18鄉鎮市舉辦300場問政說會的目標，將以剩下的100天完成，依照300場的目標來計算，每天須完成3場。徐定禎表示，在規畫問政說明會舉辦場次時，會以相近鄉鎮市或是村里做為基礎，以節省車程往返時間，爭取更多時間能與鄉親們面對面溝通。

徐定禎的首場問政說明會從8月11日晚上起跑，首場選定在竹南鎮保民宮舉行，並結合同黨縣議員參選人邱毓興、無黨籍縣議員陳品安等人共同向選民宣揚自己施政理念及目標。緊接著第2場則安排在頭份蟠桃社區活動中心上場，結合同黨第5選區縣議員參選人陳詩弦共同說明。

徐定禎事後在臉署上分享心情時表示，過去多日多半在外鄉鎮四處奔波，今天回到頭份和鄉親聊聊敍舊，過去已經辦過多場問政說明會，今天終於可以當聽眾，好多位好朋友都是座上賓，徐定禎自認過去曾擔任過8年的頭份市長施政經驗，相信以他的政績、人格特質、做人處事都是可以讓大家檢視。

徐定禎強調，在問政說明會上遇見到許多鄉親，眼神中投射出苗栗要翻轉的決心，他都有聽到鄉親的聲音，選人不選黨，他呼籲鄉親要選會做事的徐定禎當縣長。