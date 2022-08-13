對於前新竹市長林智堅因為碩士論文被認定抄襲而宣布退出桃園市長選舉，媒體人黃揚明披露，最重要的轉折，是2位非常有力的人士去說服蔡英文「換堅」；且這次事件會成為蔡英文跛腳的象徵，從此刻開始，蔡英文在黨內再也沒有權威。

林智堅原本還要參選到底，黃揚明今（13）日在中天電視《周末大爆掛》指出，由於桃園最近的民調數據顯示真的慘了，整個民進黨非常焦慮。最重要的轉折，是2位非常有力的人士去說服蔡英文，如果不換堅，今年就不用選了。而如果蔡英文不接受，就準備要翻桌！

黃揚明說，林智堅在週四接受媒體訪問時都還說自己要參選到底，但是林智堅的幕僚要求媒體不要寫這句話。結果周五早上各派系就收到「臨時選對會」的通知。

林智堅（左）於12日在民進黨中央黨部宣布退選。（郭吉銓攝）

黃揚明直言，壓垮林智堅最後的稻草是蔡英文，「慈母依依不捨」，在最後一刻點頭。而民進黨要讓彼此都能下台階，所以喊出「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。

黃揚明認為，沈富雄說得對，蔡英文根本分不出下面的人在騙她，不是昏君就是暴君，否則為何之前瞎挺，後來又要林智堅退選？

黃揚明強調，這次事件會成為蔡英文跛腳的象徵，從此刻開始，蔡英文在黨內再也沒有權威。各派系很清楚，蔡英文身邊的人是無法讓民進黨選下去，「有辦法接班的人」已經不能放任民進黨被這些人搞垮，所以才醞釀出「換堅」大戲。