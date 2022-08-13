印度神童阿南德的預言，往往引起許多網友關注。距離年底的縣市長選舉還有105天，作家苦苓自稱「苦南德」預測2022全台縣市長當選名單，並對賭雞排。此一預測引來不少網友紛紛表達自己的看法，有網友就直言，「這也太樂觀了」、「台北市，桃園市，民進黨都會輸」。

苦苓13日在臉書以《苦南德預言》為題，預測2022全台縣市長當選名單，並歡迎讀者提供預測名單對賭雞排，猜多者獲勝。苦苓預測名單如下：

基隆市：蔡適應

台北市：陳時中

新北市：侯友宜

桃園市：鄭運鵬

新竹市：林耕仁

新竹縣：楊文科

苗栗縣：鍾東錦

台中市：盧秀燕

彰化縣：王惠美

南投縣：蔡培慧

雲林縣：張麗善

嘉義市：李俊俋

嘉義縣：翁章梁

台南市：黃偉哲

高雄市：陳其邁

台東縣：饒慶齡

花蓮縣：徐榛蔚

宜蘭縣：江聰淵

屏東縣：周春米

網友紛紛留言表示，「南投縣—神力女超人」、「個人覺得嘉義市應該還是黃敏惠」、「雲林有得拚喔～」、「我台中人！盧應該還是會投給她，因為疫情關係，雖然沒有特別發展啥，但是防疫還是有做好，來一個蔡其昌，除了競選招牌到處說自己行動派，他大概的事蹟就是只有棒球有貢獻，但倒也不至於這樣就投給他」。

還有網友認為，「新竹市/雲林縣可能說錯了喔」、「希望這是開玩笑的」、「新竹高虹安」、「基隆應該是謝國樑」、「嘉義市一看就不太可能」、「這也太樂觀了」、「嘉義市黃敏惠躺著選就上了！李俊俋再等等吧！」、「我是在地宜蘭人，江聰淵當選機率不大！」、「希望台中可以是盧市長連任成功，至於台北希望陳時中下去」、「宜蘭妙妙姐」。