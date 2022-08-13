美軍為解決關鍵基礎設施過度依賴全球衛星定位系統（GPS）的弱點，已啟動至少11項補救計畫。但美國國會稽核處（GAO）指出，這些計畫分散於各軍種內部，且五角大廈未向其提供明確的戰略指導，恐導致整體發展「群龍無首」，難以即時且有效地因應中國大陸威脅。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，GAO近期的新報告表示，為在GPS訊號中斷時繼續提供定位、導航與正時（Positioning, Navigation and Timing，PNT）能力，美軍已啟動至少11項備援系統計畫，其中陸軍和海軍各囊括4項、空軍2項，還有1項由國防部長辦公室執行。

不過GAO指出，五角大廈雖然早就設立用於指導相關研究、開發和採購計畫的監督委員會，但該單位卻未在統整各方開發作業上做出有效貢獻；而為避免計畫差異過大，導致未來各軍種系統難以整合，五角大廈也推動模組化開放系統導向（modular open systems approach，MOSA）政策，並指定陸軍負責建立MOSA參考架構，但至今仍未獲得太多成果。

GAO擔心，這顯示美軍在試圖解決此一關鍵弱點時，卻缺乏明確的戰略指導，恐在群龍無首下事倍功半。

美國聯邦眾議院軍事委員會戰備小組委員會主席加拉孟迪（John Garamendi）和國家太空系統定位、導航與正時諮詢委員會（National Space-based PNT Advisory Board）成員戈瓦德（Dana Goward）先前投書《國防新聞》（Defense News）指出，美國交通、通訊、金融、電力、供水等關鍵基礎設施運作，皆極度依賴GPS衛星功能，若相關訊號中斷，不僅將對美國社會造成重大損害，也會極大程度地限制美軍行動能力。而中國大陸近年來致力於發展反衛星和網路攻擊、電子作戰等能力，恐在武力犯台前先癱瘓美國GPS網路，藉此讓美軍無法及時支援台灣。