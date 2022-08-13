隨著美國通膨指數PPI的7月數據較預期來的疲弱，美元指數連續兩天都在105上下波動，8月12日來到105.67，出現8月以來的低點，非美貨幣今年以來的大幅貶勢得以喘息，領軍的歐元、日圓反彈有力，唯有大英國協主要貨幣的英鎊，對美元匯率8月以來徘徊於1.224～1.207的月均價和半年均價的區間之內，8月12日收到1.213，匯銀交易室判定的短期目標價1.235，一直到達不了！

無獨有偶，英鎊兌新台幣匯率短期目標價37，自今年5月1日37.03之後，連續三個月迄今持續下滑，8月12日來到36.372，除了5月22日前後幾天曾一度回到37.18，再也沒有出現過37的數字，應該是英鎊背後藏有一個外人未能知道的事實，市場人士都在傳聞。

「英鎊近日下跌，我們並不感到意外」，滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如指出，問題出在英國央行貨幣政策委員會8月4日投票決定，將政策利率調升50個基點至1.75％，是1995年以來英國的最大幅度升息，而委員會的投票結果是8比1，反映出英國貨幣政策決策官員們的堅定意志。

美國聯準會今年來的連續升息，造就美元的強勢不墜，曾詩如認為，其他央行即使祭出同樣的升息策略，「並不能保證貨幣走強」，尤其是，升息時點同步暗示了經濟前景充滿挑戰，就會讓該國貨幣隨即疲弱，英國央行的最新動作和英鎊走勢，就是最好的例子。

英國央行8月4日升息的同時，預期將自2022年第四季開始，英國經濟會陷入為期7個季度的衰退，通膨將在今年達到13％以上，並在2023年年底之前，都將居高不下。

滙豐銀行分析，英國央行的升息不太可能會提振英鎊，有兩個密切相關的原因：

1、市場已反應英國央行的升息。目前仍是如此，利率市場已經反應今年剩下3次會議升息100個基點。英國央行的實際升息幅度最多符合市場預期，而不及市場預期的可能性，要高於超出市場預期，從而令英鎊承壓。

2、英國國債收益率曲線出現倒掛，10年期國債收益率自2019年以來首次短暫低於2年期國債收益率，這表明市場擔憂經濟衰退，認為此輪緊縮週期是短暫的，這使得英鎊更難在市場已經反應短期升息的背景下維持升勢。

總而言之，滙豐銀行認為，英鎊將繼續面臨週期性和結構性挑戰，且在2022年剩下時間和明年，風險仍偏向下行。