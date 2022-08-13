今年中秋節是國曆9月10日，比往年提早許多，斗六文旦本周起陸續採收，提早銷售因應。曾在文旦評鑑得獎的朱姓果農表示，今年的文旦大果無法出口到大陸，加上疫情衝擊、物價漲，民眾荷包縮水，農業資材也漲價，斗六文旦無降價空間，今年銷售壓力有點大。

白霧節氣（每年9月7日或8日）前後一周是文旦最佳採收期，但今年中秋節9月10日就到來，必須在白露前2周就採，才能來得及銷售、配送，加上近期天氣不穩常下雨，不少文旦農今（13日）開採，懂摘的工人炙手可熱。

朱姓果農表示，往年一次雇足37名工人，一天就全部採完，但今年可能大家都急採收，人力十分匱乏，只雇到6人加上親朋4人才10人，必須分4梯次摘。雪上加霜的是這幾天下雨必須把採下來的文旦盡速吹乾，電扇威力有限，靈機一動用無人機從空中幫忙搧風。

他說，今年壓力較大，往年他可出口一個20尺貨櫃、約1萬公噸大果到大陸，但今年出口機會沒有了，交給盤商賣，價格差很多；1年來物價上漲不少，民眾縮衣節食也會衝擊買氣，但文旦的種植成本高，不太有調降空間，今年銷售期又特別短，希望政府多促銷。

雲林縣府農業處表示，8月8日無印良品高雄岡山路店開幕，雲林文旦搶先在該處上市，減去不必要的包裝，裸裝無包裝僅貼上產銷履歷QRCode及結帳條碼。另外縣府的「雲林良品」平台也開始收訂單，有5斤、10斤裝兩種，每箱價格從500元到3600元不等。