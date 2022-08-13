國民黨基隆市長參選人謝國樑13日表示，針對民進黨基隆市長參選人蔡適應日前在臉書發文指謝涉及德信證券掏空案，他表示自己遭抹黑，將正式提告，以端正選風、捍衛自身清白。

8日德信證券前董事長林冠百遭台北地檢署依違反證交法起訴，由於林曾向金星投資公司借款近億元，當時擔任金星公司負責人的謝國樑，近日遭牽扯進林冠百的淘空案。12日，同為基隆市長參選人的蔡適應在臉書發文，表示謝國樑對該案的解釋避重就輕，並質疑謝因為「快東窗事發」，才將金星公司股份轉給媽媽。

謝國樑表示，蔡適應委員近日在臉書上用不實的指控及預測，刻意影射他與德信證券所謂掏空案有不當的連結，並且惡意扭曲抹黑家人與公司間正常的財務往來，意圖藉此來影響年底的選戰結果。

謝國樑說，蔡適應所提到的事情明顯與事實不符，公司股份的轉移在時間點與目的更完全與日前媒體報導的事件沒有任何關係，蔡適應委員刻意將兩個事件牽扯在一起，明顯的就是在潑髒水，刻意帶風向誤導民眾。

謝國樑也提到，自己知悉法律、遵守法律，過去擔任立法委員長達10年的時間都在司法及法制委員會替國家制定法令。數年前，他在得知林冠百的違法行為後，便強烈建議林冠百必須自首。因此，林冠百掏空案與謝完全沒有關係。

謝國樑打比方，認為蔡適應指謝與掏空案有連結，就好比去銀行辦事存款，倒楣碰到銀行搶案！結果記者看到自己在現場，事後報導寫「謝國樑捲入銀行搶案」一樣的荒謬！

謝國樑最後也強調，由於本次基隆市府公務員中的某位吳姓區長也參與了蔡適應不實的謠言傳播，所以這次也會一併提告，以嚇阻對手不良的選舉奧步。希望未來市政府的公務員都能夠嚴守行政中立，避免成為政黨的鷹爪來打擊政敵。