51歲資深女演員苗可麗，縱橫演藝圈逾30年載，2002年時飾演《台灣霹靂火》的惡女「李豔萍」一炮而紅，迄今出演過不少經典影視作品，不過其實她最初出道是一名女歌手，曾主唱林小樓《桃太郎3》電影主題曲，更曾經出過2張專輯，包括《想！想一個人》、《小飛龍》，後來才轉變為潑辣形象的苗可麗。

近來有人在臉書社團「復刻舊時光」，回味貼出1988年苗可麗的《想！想一個人》專輯封面圖，當年的她濃眉大眼加水手服，頭上戴了頂俏麗小圓帽，露出甜美燦笑、還不忘擺姿勢拍照，渾身散發年輕人的青春活力，當時的製作人曾詢問是否願意唱《車站》，不過她當時想當偶像，白白讓出走紅機會給張秀卿。

苗可麗當年玉女舊照被網友翻出。(圖/復刻舊時光 臉書社團)

儘管苗可麗唱歌未成功走紅，她改拚命轉型為一名演員，出演過台視《周日劇場》，出演一集的酬勞只有3000元，一演就是9年載，星海浮沉日子不好過，所幸後來她結識了導演前夫李寶能，交往2年後便懷有身孕，30歲奉子成婚，不過2人長期分隔兩地，在一起6年便走向離婚收場，恢單後才又繼續打拼。

後來，苗可麗一人在台北拍戲賺錢，2001年接演《台灣阿誠》有了代表作品，緊接著隔年出演《台灣霹靂火》，飾演知名的「公車萍」的角色，上演連珠炮彈式的罵人，堪稱本土壞女人的代表，之後又陸續接演《台灣龍捲風》，創造口頭禪「X你去死」，再到2013年出演《含笑食堂》勇奪金鐘，站上事業高峰。