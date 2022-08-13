統一獅「游擊解」一直是教練團最大課題，本季將林靖凱拉去守游擊，但近兩場比賽都讓他休息，改由新秀許哲晏先發，總教練林岳平提到，之後還是會讓林靖凱回二壘，「但前提是球隊要有穩定的游擊手。」

今天賽前，許哲晏本季共有12場出賽，其中有2場守游擊，9次守備機會沒失誤，今天再度先發鎮守游擊大關，對於許哲晏的守備評價，「餅總」認為是中規中矩，「打擊部分也差不多，堪用就好，有辦法作戰、上壘。」

林岳平認為，許哲晏之前上場機會不多，現在慢慢有機會成為替補，如果他的經驗值提升對球隊一定會有幫助，「他現在差的是穩定性，但這需要時間觀察，1週、1個月去看他的能力。」

對於目前教練團的定位，許哲晏說：「現階段希望我能承擔這個責任，讓靖凱有喘息空間，能夠穩住游擊防區當然是最好，如果沒辦法讓他回去也能幫忙分擔。」由於自己的個性關係，許哲晏透露，守備教練周廣勝就有提點自己企圖心要更強一點、放開來表現。

來到職棒第3年首安才出爐，昨天從味全龍左投王維中手中敲出生涯首支二壘安打，他跑過一壘時就興奮吶喊、振臂握拳，還被前輩潘武雄笑說：「二壘打需要喊成這樣喔？」他笑著說：「如果是全壘打，我可能會一路叫到尾。」

回憶等待首安得過程中，許哲晏坦言十分煎熬，在首安「難產」前，他還2度夢到自己打出安打，其中一次畫面十分清晰，他笑著說：「我還記得在這裡（新莊），打郭俊麟，游擊方向、打穿中線的安打。另一支安打則是跟首安情形很像。」

不過今天面對郭俊麟，許哲晏2次打擊都還沒有安打，首打席遭到三振、第2打席則是二壘平飛球出局。