安婕希的3歲外甥威威來到簽唱會。（好舒服音樂）

安婕希今舉辦新書《山永遠都在-我還是小安》簽名會。（好舒服音樂）

安婕希４年前決定暫停演藝事業前往日本遊學，去年以新人之姿重返歌壇，今（8／13）在台北美麗華舉辦新書《山永遠都在-我還是小安》簽名會，除了演唱新歌〈今天來住我家〉，安婕希最親密的男人也現身了！

一直與安婕希互動密切且親密的男生也到了現場為安婕希加油打氣，原來是安婕希的3歲外甥威威特別到現場為姨姨加油，只要沒通告的時候安婕希都會化身「陪玩姨姨」，幫忙姊姊帶兒子放風，因此外甥威威也經常出現在她的社群上，歌迷朋友們對威威也相當熟悉。

不過在新書趕稿期間，「陪玩姨姨」突然消失了，原來安婕希為了趕稿而忽略了外甥威威，讓威威經常問媽媽：『姨姨是不是不喜歡我了！』陪玩姨姨也趕緊承諾待宣傳期結束一定帶外甥好好出去玩。外甥威威知道姨姨在工作，還特地從家裡冰箱帶了一罐阿姨愛喝的可樂為阿姨打油打氣相當貼心。

新歌〈今天來住我家〉是講姐妹情深的歌曲，簽書會怎麼不見好姐妹來站台？原來安婕希不僅親姐姐目前備孕中，連好姐妹簡廷芮ＤＥＷＩ也正懷孕中準備生第二胎，身邊的姊妹都陸續當媽了，安婕希會不會有想婚的念頭呢？她表示：「反而沒有想生的衝動，覺得抱姐妹們的小孩就可以了，對於結婚生小孩這件事我真的很隨緣！有就生，沒有也沒關係！」她目前單身，比起結婚生小孩更想挑戰的是再征服幾座百岳，想再找時間去完成玉山的攻頂，這一次因為在攻頂前一百公尺受困大風雨中而撤退留下遺憾，想再找時間去完成它，也想再挑戰奇萊南華，不過目前最難找的是同行的山友，安婕希說：「難怪我最近感覺自己沒朋友了，會不會大家都怕我找他們去爬山！」