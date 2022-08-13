瑜珈本來應該是能助人放鬆身心的運動，但若是看到這個畫面，想必會讓人覺得更不舒服。歌手李崗霖近日捕捉到路上奇特的景象，某健身房的廣告看板上，居然有女模特兒呈現超不符合人體工學的姿勢，整個頭部180度向後轉，宛如恐怖片般驚悚，讓李崗霖看了笑說，這是「一輩子只能表演一次的失傳絕學」。

歌手李崗霖日前在個人臉書發文表示，他出門時意外看到一間健身中心的宣傳照很不尋常，從他拍下的照片可見，一名身材姣好的女模特兒正在做瑜珈的「蛇式」，用雙手支撐身體後頭根背部往後伸展，但畫面中女模特兒的頭居然呈現詭異的180度，讓李崗霖笑說，這簡直是失傳多年的瑜珈絕學，「一輩子只能表演一次的失傳絕學」。

貼文曝光後引起網友熱議，不少網友笑說，「模特兒還活著嗎」、「果然有亮點，吸引大家目光」、「嚇死寶寶了」，不過也有人認為，可能是健身房宣傳照的設計師累了，不小心「P圖P錯邊」，後續工作人員也沒有注意到，才會掛出這幅超吸睛的宣傳照。

為了吸引民眾目光，各種廣告無所不用其極，過去《中時新聞網》報導「廣告看板『急招美工』神設計 千人笑翻：真的很急」，有廣告公司徵求美工人員，但竟然使用小畫家繪圖，上面的字更是歪七扭八豪無任何美感，讓不少網友看了直乎太有創意。