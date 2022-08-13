國民黨台北市長參選人蔣萬安12日提出優化雙北公車路網政見，其中，推行多元票證、上網預約公車座位及班次等內容，掀起網路激辯。蔣萬安競選辦公室13日回應，蔣萬安的臉書粉專上寫很清楚，預約座位有助身障者、銀髮族、孕婦、嬰兒車父母提高使用意願，有心人士不應為了選舉斷章取義；民進黨台北市長參選人陳時中更應該出面說明是否認同。

蔣辦指出，之所以跟新北市長侯友宜共推「雙北公共運輸委員會」，就是為了銜接雙北交通政策。新北在部分公車上已經有預約公車座位的機制，但台北市尚無。

蔣辦表示，而台北市的預約公車服務是針對搭乘需求較低的「需求反應式公車運輸服務（DRTS）」，新北的偏鄉與人口較少的地區也會有這樣的需求，更需把雙北政策與措施互相對接，提供雙北民眾更好服務。蔣、侯二人的默契是推動區域治理的契機，有助首都生活圈的完善。

蔣辦進一步說，未來將透過APP提供「可預約座位的公車班次」，在政策研議階段，就納入孕婦、長者、身障者觀點，因為一但到了通勤尖峰時段，博愛座也未必有空位，「難道孕婦要叫銀髮族讓位？」盼藉由開放預約座位，能讓博愛座使用量分流，確保有需求的人都被照顧。

針對多元票證，蔣辦認為，公車及捷運的多元票證討論已久，現在卻還是只有悠遊付，其他市占率更高的電子支付未納入；明明只要設立多元閘門就能解決，為何不願早日改革創新，加速邁向智慧城市、無現金城市？

蔣辦強調，蔣萬安曾經是矽谷律師，希望用創新、科技手段來解決社會問題，推動進步概念時，總會有人拿技術問題為由反對，但為了讓社會進步、以同理心幫助弱勢，推行大眾運輸這條路必須堅定走下去。

蔣辦更呼籲，不論陳時中陣營是否支持公車政策，都歡迎公開討論，不要躲在網軍、側翼的背後，卻提不出公車政策的願景。