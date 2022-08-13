以《猜火車》、《28天毀滅倒數》等獨立製作經典作品享譽國際的知名導演暨製作人丹尼鮑伊（Danny Boyle），在成功進軍好萊塢後，陸續繳出《貧民百萬富翁》、《127小時》、《靠譜歌王》等叫好又叫座的作品。近年來丹尼鮑伊有意將重心轉移到他最鍾情的音樂主題，除了執導全新影集《性手槍》外，還找來《猜火車》編劇歐文威爾許 （Irvine Welsh） 、「屎霸」艾文布萊納（Ewen Bremner）等老班底，打造最新音樂電影《我們的英搖時光》（Creation Stories）。

《我們的英搖時光》改編自英國傳奇獨立唱片廠牌「創造唱片」創辦人艾倫麥吉（Alan McGee）的回憶錄，劇情描述艾倫麥吉當年是如何從蘇格蘭格拉斯哥離鄉背井到英格蘭倫敦白手起家，創辦「創造唱片」，獨具慧眼地簽下耶穌瑪莉鍊（The Jesus and Mary Chain）、我的血腥情人節（My Bloody Valentine）、青少年粉絲俱樂部（Teenage Fanclub）、原始吶喊（Primal Scream）與綠洲（Oasis）等一系列日後席捲全英，乃至於攻佔全球音樂榜單的經典英搖樂團，技壓各大主流唱片公司，成為上個世紀80、90年代英式搖滾的重要推手。

片中關於多組英搖經典樂團成名前的內幕逸事，絕對是一大笑點，尤其是曾經引領 90 年代英搖風潮的綠洲，在成名之前到底是如何被「伯樂」艾倫麥吉一眼相中，該場初試啼聲的演出片段，正好被剪進預告片中，也讓全台廣大綠洲樂迷大呼期待該片上映。

以《猜火車》中「屎霸」一角聞名的艾文布萊納這次飾演「創造唱片」創辦人艾倫麥吉。艾倫麥吉日前受訪時表示自小就是「創造唱片」的死忠支持者，更視創辦人艾倫麥吉為偶像，能有機會飾演艾倫麥吉是他演藝生涯的莫大殊榮。不過在開拍之後，第一場戲就要求他面對馬桶飾演迷幻狀態的艾倫麥吉，再加上製片丹尼鮑伊與導演尼克莫蘭（Nick Moran）許多場戲的設計顯然是向《猜火車》致敬，更令他一度以為是在演出《猜火車》第3集。

除了「屎霸」艾文·布萊納 (Ewen Bremner)領銜主演外，丹尼鮑伊還請來蓋瑞奇（Guy Ritchie）以及《兩根槍管》、《這就是英格蘭》2部片的演員班底與幕後人員參與《我們的英搖時光》。配樂陣容更是星光熠熠，耶穌瑪莉鍊 、我的血腥情人節、青少年粉絲俱樂部 、原始吶喊、與綠洲等創造唱片旗下樂團無條件全力相挺，英搖經典歌曲一首接一首。