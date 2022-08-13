台北市長選情緊繃，國民黨台北市長參選人蔣萬安在擴大決策圈後，近日也將調整公開行程模式，由目前較屬被動受邀參與者的行程模式「轉守為攻」，與政策白皮書結合，轉為具主導「議題設定」的行程模式，讓行程規劃與攻防更有節奏。

蔣萬安競辦總幹事林奕華表示，蔣接下來的選戰，會在遵循「蔣經國路線」人設下，除仍將持續勤走基層，盡量出席各社團、宮廟邀約行程，以誠心與地方交心外，另一方面也會逐步拋出與經濟、民生相關的市政建設主張，盼主導北市選戰。

林奕華說，蔣萬安競選辦公室已在前郝市府與前馬市府團隊人事參與協助、盤點下，撰寫好政策白皮書，目前正進一步操作化、議題化，要設定訴求亮點行銷。

據了解，蔣萬安昨日前往欣欣客運木柵站發表交通政策，主張成立「雙北共同運輸委員會」，就是行程模式調整後首戰。

至於蔣萬安競總主委，林奕華坦言，因總部最快9月才成立，目前先擴充競總行政人力，主委人選尚未最後徵詢。外傳蔣屬意前北市議長吳碧珠接主委，林說吳目前是台北市後援會榮譽總會長，以吳的號召力與人脈，若能接主委對蔣加分。

而前台北市長郝龍斌部分，過往也屬郝家軍一員的林奕華說，前郝市府團隊人馬，以廣泛協助蔣萬安競總的政策組與動員組工作，郝個人也會在蔣需要時提供意見參考。林說，以郝的資歷與威望，也是競總主委或榮譽主委理想對象。