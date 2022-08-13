民進黨苗栗縣長徐定禎13日走訪泰安南3村參加部落祖靈祭。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長徐定禎13日走訪泰安南3村參加部落祖靈祭。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長徐定禎13日走訪泰安南3村參加部落祖靈祭，並體驗替甜柿套袋。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名縣長參選人徐定禎，13日從頭份市住處開了2個半小時車程，專程走訪了泰安鄉後山南3村中的象鼻、天狗、梅園等三個部落，適逢是部落的祖靈祭，許多年輕人都返鄉，參加祭祖的儀式和家庭的團聚，徐定禎在與部落民眾交流時，允諾未來如果當選縣長，一定要將原民中心提升為處級機關，以照顧苗栗縣原住民權益。

8月開始正是苗栗縣泰雅族原住民一年一度祭祀祖靈的日子，從南庄鄉東河村鹿場、石壁等部落，一直到泰安鄉內南北8個村共20個部落，都會依照區域不同，各自排定不同時間舉行祖靈祭，13日正逢象鼻、天狗、梅園等三個部落舉辦祖靈祭。

徐定禎到訪時剛好遇到祖靈祭，部落裡家家戶戶殺豬、烤肉、全家聚餐，熱情的鄉親邀約徐定禎，喝下自釀的小米酒，表達最誠摯的歡迎，梅園村長楊惠福熱情的表示，徐定禎是第一個跑到那麼偏遠的原住民部落，拜訪族人的縣長候選人。多位部落村民興奮地拉起徐定禎的手高喊「當選」。

徐定禎在跟2位部落長老和頭目座談的時候，長老紛紛抱怨最近幾年原住民被地方政府冷落的無奈，不僅原住民在縣府組織從處降級為中心，預算也大大的減少，徐定禎當場承諾，當選以後一定把原住民事務單位，從中心升級為處，並承諾未來他當選縣長會提高幼兒的福利，並提供國中小學生免費的營養午餐。

徐定禎並親自體驗替當地特產甜柿套袋，在地年輕泰雅族果農希望未來當政者能夠協助他們提高農產價格，拓展銷售網路，徐定禎表示一旦當選，將由縣府農業處主動媒合大企業，直接跟農民採購農產品，提高農民的收入。