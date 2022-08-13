國民黨台北市長參選人蔣萬安7月底遭質疑決策圈過小後，已著手調整、擴大競選團隊決策圈，但卻被發現團隊主架構，包含總幹事林奕華與近日加入團隊的總幹事顧問陳國君，都是主席朱立倫人馬，被解讀是黨中央接管蔣萬安競選團隊。

而蔣萬安競選團隊決策鐵三角，也由原本的競辦主任俞振華，國會辦公室主任顏邦峻與大姊蔣蕙蘭，轉為以林奕華、陳國君與俞振華為決策核心，分別主責選辦中議題、組織與政策工作。

林奕華表示，應該是因自己與朱立倫的淵源才有相關聯想，但蔣萬安對與選舉與競選團隊，一直有自己的規劃與想法，只是礙於主客觀條件因素影響，組成較慢，沒有被黨中央接管選舉的問題。

林奕華指出，早在蔣萬安團隊決策圈遭質疑過小前，蔣就已徵詢接任總幹事意願，至她點頭接任為止，前後共徵詢3次。林說，她原希望自己就是做事的人，不用掛名，為讓蔣有更充裕用人空間，一開始才婉拒。

但隨選戰逐步加溫，考慮要讓大家感覺國民黨在台北市團結，林奕華才在確認台北市另兩位資深立委賴士葆與費鴻泰會同時接競總副主委後，同意接總幹事。

林奕華坦言，因她兼任黨革實院院長，在確定接任蔣萬安競總總幹事前，確實曾經跟黨主席朱立倫報告自己的想法，而在當時台北市長選戰也幾已確定三腳督態勢下，朱也鼓勵林對蔣北市長選舉「要多投入心力、幫多一點忙」。

林奕華說，自己與蔣萬安合作已非第一次，在當選區域立委成功後第一會期，就在出任黨團書記長的蔣萬安邀請下當選首席副書記長，並接任蔣為下任黨團書記長；蔣任立院厚生會會長時，她也獲邀擔任秘書長。

至於陳國君，林奕華說，在自己確定要接總幹事後，她就主動拜託陳國君能協助她一起為蔣萬安輔選，希望借重陳操盤選舉空戰專長，協助競選團隊選戰策略與新聞攻防操作。林說，陳是自己透過電話與親訪邀請進團隊，不是朱安排。