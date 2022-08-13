前新竹市長林智堅12日宣布退選桃園後，今（13）日稱現在是王牌中繼投手鄭運鵬上場，不像對手張善政，只想等四壞球。政治評論員謝寒冰笑稱，「中繼投手」就表示「還會再換一個」！「攻堅部隊」謝客洋也笑說，林智堅不懂棒球就不要再說棒球了！

前新竹市長林智堅12日宣布退選桃園，由立委鄭運鵬出戰。2人今天和桃園市長鄭文燦到明倫三聖宮參香，展現鐵三角團結。林智堅表示，選戰好比球賽，他是先發投手受了傷，由王牌中繼投手鄭運鵬上場，不像是對手張善政，只想等四壞球。

不過，謝龍介的姪子、「攻堅部隊」謝客洋今（13）日在中天電視《周末大爆掛》認為，林智堅根本不懂棒球，拜託不要再提棒球，是不是想要讓大家記得「新竹棒球場」預算從3億元飆漲到12億元，還讓球員林哲瑄受傷，能力就是有問題！

謝客洋強調，林智堅應該很少看棒球，在等四壞球是因為投手爛，且當先發投手被打爆，上來的「中繼投手」是「敗戰處理組」，鄭運鵬就是「敗戰處理組」，是來收拾殘局的。

對於林智堅說鄭運鵬是中繼投手，同場來賓謝寒冰提醒，「中繼投手」就表示「還會再換一個」！謝客洋笑說，林智堅不懂棒球就不要再說棒球了！