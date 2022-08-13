新竹市前市長林智堅止不住論文抄襲風暴，12日宣布退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒，引爆政壇熱議。對此，就有港媒表示，此舉恐「危及鄭文燦接班人的地位」，同時「鄭運鵬在桃園政治色彩太鮮豔」，若是處理不好，可能連帶影響民進黨在中南部的選情，必須快止血。

港媒《中評社》的報導指出，林智堅宣布退選桃園市長，身為政治保人的桃園市長鄭文燦當然要扛責，該報導更指出了兩個層面，首先是「危及鄭文燦接班人的地位」，根據最新的媒體民調指出，林智堅大輸國民黨桃園市長參選人張善政10個百分點，是讓民進黨「換堅」的最後一根稻草，加上年輕選民的快速流失，不止讓桃園及新竹綠色執政無法延續，處理不好，可能連帶影響民進黨在中南部的選情，必須快止血。同時鄭文燦接林智堅的競選辦公室主任委員，「換堅」當然要扛責，動搖黨內地位，原本想為2024大位來鋪路，結果這個如意算盤，讓「換堅」給搞砸了。

再來是「鄭運鵬在桃園政治色彩太鮮豔」，在林智堅退選後，換成鄭運鵬接棒，結果導致冒出了「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」的嘲諷，因此民進黨想回到選舉正軌，恐怕不容易，且鄭運鵬的政治色彩太鮮豔，容易激化對立，這也將成考驗鄭文燦的輔選功力，等同還是有「不能輸的壓力」。