中華隊出戰亞洲盃男排錦標賽，13日以25比17，25比21，25比16直落三擊敗香港，獲得第9名成績，雖然未達成預期目標進入八強，外籍教練Branislav Moro表示：「疫情的關係，集訓過程一路到比賽前少了許多實戰的調整機會，沒有達成預期的成績目標，但選手也都盡力了。預賽對戰巴林的比賽內容有點意外，全隊的攻守失誤偏多，但整體賽事針對發球部分教練團有下達強化的策略，但我們還是失誤太多了。」

中華男排預賽戰績0勝2敗，以D組第三落入到9到11名排名賽，12日以3比0擊敗印度(25比22、25比18、25比14)，13日再以3:0擊敗香港(25比17、25比21、25比16)獲得第9名。劉鴻杰及吳宗軒是中華男排的得分主力。劉鴻杰在預賽及複賽共4場比賽中總得分51分，其中攻擊得分36分，

劉鴻杰表示，「傷癒歸隊的關係，所以很像第一次代表國家隊出去比賽的感覺，比較謹慎的準備反而收到好的結果，學弟們的條件其實也都很不錯，就是臨場的調整我們要能快速克服適應比賽的挑戰。」

企聯得分王吳宗軒總得分40分，其中攻擊得分35分，吳宗軒表示：「覺得很可惜，尤其預賽對巴林的比賽調整的太慢，不然我們的實力是有機會晉級八強的。」。隊長戴儒謙表示：「預賽輸給巴林比較可惜，賽前沒有機會跟其他身材較優勢的國家友誼賽做最後調整，因此全隊都比較晚進入狀況。」

中華男排分齡賽事將陸續登場，包含男排U18及U20代表隊分別8月15到22日於伊朗及8月22到29日於巴林參加亞洲排球錦標賽；中華女排部分則是8月21到29日於菲律賓參加2022女子亞洲盃。