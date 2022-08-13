桃園市長選戰，風雲變色。民進黨參選人林智堅因論文抄襲風波宣布退選，改由立委鄭運鵬出戰，和國民黨參選人、行政院前院長張善政及民眾黨立委賴香伶。YouTuber「桃園孫先生」今天（13日）在桃園市蘆竹區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得41票、鄭運鵬31票、賴香伶3票。

桃園孫先生13日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、鄭運鵬、賴香伶3個選項，結果，張善政獲得41票，鄭運鵬獲得31票，賴香伶拿到3票。

選擇張善政的民眾認為，「比較沒有負面消息，然後他的經歷也不錯。覺得林智堅應該要誠實，民眾之前對林智堅的印象比較不好，對他(鄭運鵬)會有負面影響」、「張善政是真的博士，看起來比較和善」。還有一位女性民眾也選張善政，她說原本可能會選林智堅。

選擇鄭運鵬的民眾則表示，「鄭運鵬很穩，講話很不錯」、「愛台灣」、「對鄭運鵬印象還不錯」。