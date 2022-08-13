美食之都台南，又多了一項餐飲新選擇！位於台南學甲的頑皮世界動物園，打造園區第一個動物主題餐廳-「樹頂屋」，8/13（六）正式開幕。除了有動物主題餐點，更與世界麵包冠軍吳寶春合作，研發出長頸鹿吐司、斑馬吐司以及水豚造型餅乾等聯名商品。這是寶春師傅生涯以來，首度製作研發造型麵包與餅乾。

此次寶春師傅為頑皮世界獨家研發的造型伴手禮，第一波推出長頸鹿吐司、斑馬吐司與水豚餅乾。為了完美呈現動物紋路和造型，三款產品都必須手工製作，而由於吳寶春對品質要求完美，一旦樣貌不夠擬真，或是口感沒有到味，製作流程就整個打掉重練，重複嘗試十多次，終於推出最滿意的作品。而且為了表達重視，吳寶春這幾天還親自坐鎮台南烘焙學院，親自控管製作品質。

吳寶春透露，一年多前，他帶著全家人走訪頑皮世界，在與園內可愛動物親近接觸時，感受到身心完全放鬆，覺得如果能將動物Q萌的模樣，轉換成麵包和餅乾，應該可以將這份療癒感無限延伸，所以開始構思研發，才有了今天的作品。由於是手工製作，暫時無法量產，所以目前僅在頑皮世界買得到。

除了吳寶春聯名商品，頑皮世界動物主題餐廳開幕，首發三款動物造型餐點，包含羊駝造型燴飯、水豚包子兒童餐、以及好運龜卦包套餐。除了將食物加入動物元素，也結合在地食材，運用南部特有食材小肉豆，及台南在地甜點椪餅等，充滿在地特色與趣味的造型餐點受到遊客滿滿好評。餐廳還特別規劃了一個空間，未來將不定期舉辦動物解說、動物主題慶生會，讓大小朋友在美食之中，還能親近動物。

關於樹頂屋詳細資訊以及頑皮世界最新消息，歡迎上頑皮世界官方網站或FB粉絲專頁查詢。