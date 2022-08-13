包括雲林樟湖國中、新竹峨眉國中、花蓮三民國中、新北坪林國中等4所公辦民營學校的62名學生，今年接受致理科技大學教授陳超明訓練並帶領的31位大學伴，透過視訊一對一連續4周上英語課，每天上課90分鐘，分3段上。（樟湖生態國中小學提供）

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學前年起接受基金會協助辦理暑期線上英語密集班訓練，幫助學生解除英語恐懼感效果不錯，今年以線上教學方式，每天上3次30分鐘的一對一課程。

包括雲林樟湖國中、新竹峨眉國中、花蓮三民國中、新北坪林國中等4所公辦民營學校的62名學生，今年接受致理科技大學教授陳超明訓練並帶領的31位大學伴，透過視訊一對一連續4周上英語課，每天上課90分鐘，分3段上。

「KIST國中4校聯合暑期線上英語密集班」是以培養自主學習、自然發音、繪本學習、英語授課為方法，讓孩子大量開口說、動手寫、玩活動，消除對開口講英語的恐懼，學會帶得走得英語能力。

樟湖生態國中小校長陳清圳表示，雖然密集班只有短短4個星期，帶給孩子的是紮實有趣的英語課，不知不覺中學會覺得很困難的英語，4周後敢開口說、朗讀，甚至喜歡英語。

他說，該校學生沈博毅原本對英語缺乏信心，從被動、害怕唸英語，4周後展現出學習熱情，以自然發音方式拼出完整的單字，發現原來自己也做得到。

陳超明教授表示，密集課程是語言學習的重要過程，學校應在暑期應該要開數學或英文的密集訓練，語言學習和智力沒什麼關係，英文要當成是一種能力而不是一門知識來教。