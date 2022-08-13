中國科學院合肥物質科學研究院宣布，國家重大科技基礎設施「穩態強磁場實驗裝置」昨（12日）實現重大突破，創造45.22萬高斯的穩態強磁場，超越保持23年之久的45萬高斯穩態強磁場世界紀錄。由多位中國科學院院士、中國工程院院士組成的專家組鑑定認為，該成果達到國際領先水平。

強磁場是探索科學前沿的一種極端實驗條件，在發現新現象、催生新技術方面具有不可替代的作用，自1913年以來在高溫超導、量子材料、生命科學等領域屢有重大發現，已有約20項相關成果獲得諾貝爾獎。穩態強磁場實驗裝置是國家發展改革委「十一五」期間立項的國家重大科技基礎設施，2017年通過驗收並正式投入運行，使中國成為美國、法國、荷蘭、日本之後第五個擁有穩態強磁場的國家。

地球磁場約等於0.5高斯，新紀錄45.22萬高斯，相當於地球磁場的90多萬倍。磁場越強，越有助於探明物質的內部結構，為人類發現自然規律、研發新型技術提供更好的條件。穩態強磁場實驗裝置投入使用以來，到目前已運行超過50萬個機時，為國內外170多家科教機構提供了實驗條件，支持科研人員在物理、化學、材料、生命、工程技術等領域開展3000多項前沿研究，取得系列重要科研突破。