1名小火鍋業者日前收到外送客人投訴，火鍋內的蟹肉棒「沒拆塑膠膜」，客人認為高溫會溶出塑化劑，要求退費，但業者表示開業5、6年從沒有拆過，且拆掉後蟹肉會散開，怒嗆客人騙吃騙喝，但事後外送平台仍同意退款；多數網友認為本來就應該拆掉塑膠膜，也有人建議換掉食材，避免爭議再次發生。

該店家在臉書「爆料公社」發文表示，日前收到1名外送客人收到餐點後投訴，小火鍋內的蟹肉棒沒有拆掉塑膠膜，該客人認為火鍋很燙，會導致「整鍋變塑化劑」，向平台投訴後，平台再轉告至店家，店家則回應開業5、6年從沒有拆過，且拆過整個蟹肉棒會散掉，認為該客人是「騙吃騙喝」。

小火鍋業者收到外送客人投訴蟹肉棒沒拆塑膠膜，業者表示開業5、6年從沒有拆過，且拆掉後蟹肉會散開，怒嗆客人騙吃騙喝。（翻攝自臉書「爆料公社」）

小火鍋業者收到外送客人投訴蟹肉棒沒拆塑膠膜，業者表示開業5、6年從沒有拆過，且拆掉後蟹肉會散開，怒嗆客人騙吃騙喝。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店家認為顧客把整份火鍋吃完才投訴，怒嗆「這樣子就會吃死人嗎？最後還不是把火鍋吃掉了，整個吃完了我也沒看見你死掉？」最後外送平台因為收到顧客拍照存證，仍退還170元給對方，讓店家不滿說「難怪大家都說熊貓消費者乞丐太多了」。

對此，網友的意見正反不一，有網友認為既然有爭議，下次就不要用蟹肉棒當食材，已其他食材取代「五六年沒拆過包裝不代表就沒問題，少量塑化劑的確不會致死，但不好的東西就別讓客人吃下肚了」；也有網友認為塑膠膜本來就要拆，「塑膠片本來就要拆，沒人一起丟下去煮的，看起來店家對食品安全不重視」、「塑膠套本來就要拆，店家有事嗎」、「如果我吃到蟹肉棒塑膠套沒拆，也會給負評欸」、「本來就該拆掉塑膠的欸…多年沒拆代表店家圖省事不是一兩天了」。

小火鍋業者收到外送客人投訴蟹肉棒沒拆塑膠膜，業者表示開業5、6年從沒有拆過，且拆掉後蟹肉會散開，怒嗆客人騙吃騙喝。（翻攝自臉書「爆料公社」）

不過衛福部先前已在臉書粉專再三呼籲「蟹肉棒下鍋前，塑膠外套要拆！」PO文解釋塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，因此不建議置於長時間高溫烹煮的環境，所以煮之前一定要把蟹肉棒塑膠膜拆掉。