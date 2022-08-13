9m88昨舉辦新專輯簽唱會，在台上賣力熱唱。（粘耿豪攝）

9m88在13日舉辦新專輯《9m88 Radio》首場簽唱會，她的偶像坤達特地送上打氣VCR、應援花束，還在影片中親自傳授舉辦簽唱會的圈粉技巧，她興奮說，「怎麼會有驚喜，小時候都是我去坤達的簽唱會」，並坦言小時候超愛「Energy」，以前視坤達為帥哥哥，如今坤達已婚，她笑說：「我們現在成為朋友，不會把他往理想型那邊去想。」

9m88剛出道時透露有交往的對象，今受訪表示，現在已恢單，對於感情一切隨緣，並提到，之前有遇到喜歡的人，但後來沒有太多進展，「一起長久生活對我這行來說比較困難，現在都抱持交友的心情」，她分享理想型條件包括待人親和、責任心、對事業熱情。

9m88今舉辦簽唱會，黃宣驚喜現身台下支持。（爵士寶貝提供）

她先前受邀擔任楊祐寧的婚禮歌手，透露與楊祐寧夫妻倆頗有私交，「謝謝他們邀請我去世紀婚禮」，至於會想婚？她笑說：「我覺得遇到合適的人比較重要，從小到大對婚禮比較沒有憧憬。」

她在現場熱唱〈Whatchu Gonna…？ 〉、〈Love is So Cruel〉等歌曲，開心與粉絲近距離接觸，吸引上千歌迷力挺，她的好友YELLOW黃宣、張藝悄悄現身應援，黃宣開玩笑說，「有三拍五抱嗎？今天只是來要簽名的小歌迷」，9m88大笑回：「我一看就知道是你們了。」