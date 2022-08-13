內政部移民署鐘景琨署長與第8屆新住民及其子女築夢計畫獲獎者合影。（主辦單位提供）

內政部於今(13)日舉辦第8屆新住民及其子女築夢計畫成果發表暨圓夢祝賀茶會，共有30組、94位新住民及其子女獲頒築夢獎金，內政部陳宗彥次長特別到場致意，鼓勵所有獲獎者勇於築夢，航向未來，也期待更多的新住民及家人，能秉持初心，踴躍參與，為自己的夢想灌溉更多養分。

陳宗彥表示，新住民及其子女築夢計畫今(111)年已邁入第8屆，歷年來共有208組，421人獲獎，築夢計畫是踏出展現夢想的開端，希望參與者在築夢過程中感受臺灣社會的關懷與尊重，這一屆的參加者，包括來自各國的新住民及其子女，取材內容跨域而多元，融合母國及臺灣本土的元素，發揮創意完成夢想。有人復刻家鄉美食，自創甜點品牌，有人走入社區，以行動義剪關懷長者，也有人推廣環保，製作再生布包，這些懷著熱忱與創意的築夢者，帶來多元文化交流、不同夢想的成果，讓臺灣多元文化更加豐富。

本屆的獲獎者中，來自德國童德鴻與先生童郁豪，都是版畫藝術工作者，與擅長編織手作的日本籍田村篤子女士，結合陶藝與手作布包的創作靈感，激盪出不同的火花，是藝文跨域合作的創意典範。另外，來自馬來西亞瑩栗媽媽，帶著兩位可愛的姐妹友彤及友婕化身成為小小Youtuber，身穿馬來西亞傳統服飾，以自然逗趣的互動，介紹在臺灣的馬來西亞道地美食，運用多元媒體與數位科技，分享母國的異國風味及童趣。

移民署表示，本次築夢獲獎者分別來自波蘭、德國、日本、尼泊爾、馬來西亞、菲律賓、緬甸、越南、印尼、香港及大陸地區的新住民及其子女，獲獎者築夢影片，將放置在移民署全球資訊網的影片專區及新住民培力發展資訊網的影音專區，與國人分享圓夢過程及喜悅。