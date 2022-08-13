肚子餓讓人火氣大!美國喬治亞州(Georgia)一對情侶上週到速食店用餐與店員起口角，好不容易可以坐下來吃飯，卻因為薯條放太久軟掉，他再也控制不住怒火，立刻報警。不過他似乎忘了過去曾涉案遭通緝，從頭到尾上演獨角戲，最後親手將自己送入監獄。

根據《紐約郵報》（New York Post）12日報導，24歲血氣方剛的年輕人安托萬(Antoine)，上週帶著女友去速食店吃飯，點餐時因為機器問題沒有拿到收據，等了好一陣子還不知道餐都做好了，此時安托萬的怒火已經上來一半。當他終於拿到餐點，吃到薯條的那刻瞬間引爆，開啟奧客模式，嫌食物要熱不熱，要求櫃台再給一份遭到拒絕，最後因為退款需要幾天作業時間，他忍無可忍叫警察，劇情有了轉折。

警方到場跟他溝通時發現，眼前的男子似曾相似，安托萬面露難色開始拒簽一些文件，想到自己是通緝犯時趁機拔腿狂奔，不過最後還是被壓制在地，親手送自己吃免錢飯。事後一名麥當勞員工表示，「他真的有夠吵，狂飆髒話威脅我們…」

Antoine Sims was wanted for missing a court date in a case where he and two others are accused of setting fire to a car with a woman’s body inside. (Latest news at https://t.co/1BbDhxzC1e) https://t.co/1S4nYuVtnn — The Pug (@thepugnews) August 13, 2022

據悉早在4年前，安托萬涉嫌與另2名同夥交易毒品，過程一言不合掏槍射擊又縱火燒車，執法人員在車上發現一名女子焦屍，此後便對兇嫌展開通緝。