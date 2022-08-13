熱浪來襲！夏天一年比一年熱，隨之而來的用電量屢創新高，民眾吹冷氣消暑之餘，又要擔心電費破表，台電粉專今（13日）公布「漏財5忌」跟「省錢7法」，讓民眾能夠安心的消暑，又不用怕電費暴增。

台電提到5點漏財行為中，包括「冷氣溫度調太低』、「冰箱東西塞到爆」、「保溫模式持續開」、「待機電力拼命耗」、「電器積灰都不清等」，只要改掉這些習慣，自然就能夠守住荷包。

台電粉專透露5種漏財行為，7招有效省荷包方法。（圖／摘自台電粉專）

另外，除了5點需注意的事項以外，台電還提供7種省錢的做法給予民眾參考，包含「冷氣溫度設定26~28+開循環扇」、「冰箱不放超過7-8分滿」、「電鍋不長時間保溫」、「儲熱式電熱水器可加裝定時器」、「夏天用快煮壺取代電熱水瓶」、「有待機功能電器，長時間不用要切斷電源」、「定期清理冷氣濾網上的灰塵」。

值得一提的是，台電官網亦有提供「吹冷氣」的省電竅門，除了上述提到溫度設定26至28度搭配電風扇和清洗濾網外，還提醒冷氣每調高1度，可節省空調電力6%，同時將門窗關好，避免冷氣外流。台電還建議，長時間吹冷氣的民眾，可以改用變頻且能源效率1級的冷氣。