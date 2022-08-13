2022高雄海洋派對今明兩天在高雄愛河灣盛大登場，加上文博會與漂浮在愛河上的6隻貼圖大明星相襯，吸引不少人潮。針對國民黨市長參選人柯志恩的「小海豹」發言，陳其邁今則回擊：「台灣IP是展現台灣文化的力量，不要覺得說幾隻小海豹，錯了！她都完全不理解台灣文創力量，和年輕人熱情奔放的創造力」

集結60艘船艇在愛河灣遊艇碼頭，「2022高雄海洋派對」於13日舉辦記者會，高雄市長陳其邁以輕鬆裝扮現身，並與網紅蔡譯心搭乘重型帆船IRIS繞行愛河灣抵達現場，現場還有海委會主秘劉國列、交通部航港局長葉協隆、台灣港務公司董事長李賢義、亞果遊艇集團董事長侯佑霖等人到場參與，為愛河灣競速賽鳴笛開賽。

陳其邁說，遊艇或是帆船等活動深受許多民眾喜愛，自從他上任後就逐步解放海域，也結合海洋教育，讓學生有帆船訓練課程，這次海洋派對有許多活動，一定會讓人愛上海洋。

尤其是適逢台灣文博會首次移師高雄，目前已經吸引50萬人次到場，加上漂浮在愛河上的6隻貼圖大明星相襯，陳其邁在媒體聯訪中主動回應國民黨市長參選人柯志恩日前所說的「觀光不能只有煙火般活動，靠幾隻小海豹」，他說：「台灣IP是展現台灣文化的力量，所以也不要覺得說幾隻小海豹，錯了！她都完全不理解說台灣文創的力量，和年輕人熱情奔放的創造力，高雄是所謂的『海口』，鼓勵多元創作，展現城市的文化及力量。」

他也提到，市政府在這幾年，不管是青創、文創、農創等等都大力補助，從青創基金在他還沒上任前，1年約2000多萬，他上任後青創、文創、農創的補助的預算就達到3.92億，就是鼓勵大家以自己的想像力、實力，展現城市的美麗。陳其邁也說，高雄市是屬於所有市民的一個城市，最可貴的就是發揮想像力，每個人都可以到這裡追逐自己的夢想跟理想。