為了吃到美食你能堅持到什麼程度？美式賣場好市多（Costco）的產品「美心蛋捲」讓不少消費者趨之若鶩，不過要完整地從鐵盒中取出第一支蛋捲，卻不是那麼容易，有網友就貼出影片，分享兩兄弟花了超過1分鐘無損取蛋捲的過程，繳盡腦汁的模樣引起網友熱議。

據了解，這款蛋捲其實過去曾遭部分網友抱怨「鐵盒設計」，因蛋捲的長度比鐵盒開口的圓形直徑還要長，在盒內放滿蛋捲的情況下，取出時有機會導致蛋捲碎裂。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發出影片，只見畫面中一對兄弟檔小心翼翼地移動蛋捲，不斷討論應該如何取出：「下上下上、上上下下，欸不對喔，這邊空間會比較夠」，像極了打電動輸入密技的模樣，最後兩人花了1分半，才終於取出第一根蛋捲，露出得意的神情。原PO忍不住笑說，「只不過是吃根蛋捲，這兩兄弟需要這麼認真嗎？」

兄弟檔耗時1分半，好不容易完美無損地取出蛋捲。（影片／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後吸引4千多人朝聖，有人笑說，「吃這都是一種益智遊戲」、「拿出來的那一瞬間缺一個掌聲雷動」、「認真魔人！給你們一個讚」，但也有許多人不能接受兄弟取蛋捲的過程中，不斷用手觸碰食物，「這樣摸還挺噁的」、「好噁，整排摸透透」、「不要玩食物，阿嬤會拿棍子來打手」。