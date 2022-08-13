陳瑋薇和林嘉俐為戲宣傳。（大愛提供）

陳瑋薇忙育兒比產前還瘦。（大愛提供）

曾獲金鐘兒少節目主持人獎的陳瑋薇，今（13日）和同劇演員林嘉俐出席《冬菊，沒問題》座談活動，她去年10月升格當媽，產下兒子「葛格」，今天也將9個月的寶貝兒子帶在身邊。她透露接下這部戲時還不知自己懷孕，進劇組後才發現已有孕2個月，評估角色玲媚師姊的個性溫和，是位很Peace的大愛媽媽，沒有太擔心。

但她自曝拍戲過程中，只要聞到定型液的味道就會想吐，笑說：「每次造型師在噴定型液，我其實都在憋氣，一噴完我就假裝跟大家聊天，實際是轉頭趕快吐。」林嘉俐說，當時陳瑋薇懷孕3個月藏得很好，肚子還是平的，現在她生完再見面肚子又是平的，因此沒親眼見過她大肚子的模樣，都是透過社群看到。

陳瑋薇生完兒子後因為親餵母乳、照顧小孩，瘦到44公斤，比產前還要瘦，坦言當媽9個月，最痛苦的就是精神上的折磨，前面4個月最令她崩潰，因兒子沒戒夜奶，她都照書養了結果卻不太一樣，一度非常挫折，「我到底哪裡做不好，為什麼兒子沒睡過夜？」但隔天一早見到兒子的笑容又立刻被融化。

老公在育兒上是「半豬半神」隊友，最近因為她復出拍戲，育兒重責交付老公，有天回家發現老公竟已將兒子訓練成會喝水，笑稱他現在是神隊友了。2人有生第2胎的計畫，但目前仍無法實現，她希望能像《冬菊，沒問題》的角色玲媚師姊看齊，可以有4個小孩，「這是我最大的人生目標，我跟我老公都很愛孩子，希望可以生多一點。」