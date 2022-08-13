賽門佩吉為《開運奇遇記》中的黑貓「鮑伯」配音。（Apple TV＋提供）

52歲英國男星賽門佩吉（Simon Pegg）因鬼才導演艾德格萊特的「血腥冰淇淋三部曲」—《活人甡吃》、《終棘警探》及《醉後末日》打開知名度，在《不可能的任務》系列中演出「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的小組成員「班吉」廣為台灣觀眾所知，他近日為Apple TV＋動畫片《開運奇遇記》（Luck）中的黑貓「鮑伯」配音，他分享「真的非常不同，在《不可能的任務》裡要跟其他演員一起做『特技表演』，配音則是單打獨鬥，且只能透過聲音來傳達」，直到整部片完成後才見到其他配音的演員，讓他不禁笑喊「這種感覺很奇怪」。

談到該片探討的主題「運氣」，賽門自認是個相當幸運的人，「想到了我現在的生活，我很幸運能做這份工作，也有一個幸福美滿的家庭」，憶起當初認識老婆，是大約20年前和好友尼克佛洛斯特（Nick Frost）在倫敦街頭，突然心血來潮到某家旅行社預定旅遊行程，「正是在那個假期，我遇到了我的妻子，現在我們有了女兒」，一個小小決定卻對他的人生造成了那麼大的影響，「人們很容易把這看作是運氣，但我認為更多的是巧合，且要自己去創造機會，當這些呈現到你面前時，再充分利用，我們需要對自己的運氣負責回顧那一刻，如果我當時沒有這個想法，那麼我就不會擁有我現在所擁有的一切」。

至於近期是否有遭遇過倒楣事？賽門說「我們不斷接觸到我們所認為的『好運和厄運』，可能是你從某個地方開車回家，路上一直遇到紅燈，就會覺得是在針對自己的陰謀，或是你掉了或是打破東西」，會在運氣不順時怨天尤人，但其實很多都是自己造成的，提到前陣子摔到新買的iPhone，「因為我把它放在衣服最上面的口袋，就不小心掉了出來，螢幕上有個小小的裂縫，這真的讓我很煩躁，因為我喜歡我的iPhone是完美的」，不過他並不會把這當作是運氣不好，而是自己的粗心大意。

而他這次配音的「鮑伯」也讓人連想到宮崎駿《魔女宅急便》的黑貓「吉吉」，賽門開心表示，自己是宮崎駿的大粉絲，2隻手臂上還分別有「魔法公主」和「神隱少女」的刺青，最愛的動畫片就是《神隱少女》，「我和我女兒看了非常多遍，從小伴隨著她長大，是我們生活的一部分」，並笑曝女兒還因為太害怕無臉男，第一次無法看完，「長大後她說『想再看一遍』，我們一起看完了，是部如此特別且美麗的電影。」

片中黑貓「鮑伯」指引惡運纏身的少女珊珊，來到有機會扭轉自己命運的「幸運之地」，還給她一枚「幸運錢幣」，賽門一臉寵溺地說「如果我有一枚幸運錢幣我一定會把它給我女兒，想讓她獲得這個世界上所有的運氣」，接著補充「我認為他們需要的不僅僅是運氣，還需要一些智慧去消除我們老一輩人對這個世界造成的許多傷害，作為一名父親，我肯定會想讓她不是沿著一條黯淡的大道走下去，所以絕對會把多點運氣給我的孩子。」

另外，戲外養了3隻狗的他再被問到，若現實生活中發現動物會說話，「我應該會先生氣反問『為什麼以前不說話』，但如果可以跟牠們說話一定很棒，想確切知道牠們的想法」，並開玩笑表示會帶著愛犬們到街頭賣藝，「會講話的狗一定能賺很多錢」。《開運奇遇記》Apple TV＋熱播中。