民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，民眾黨台北市議員參選人黃（水靜）瑩（右）現場為台北市副市長黃珊珊（左）做臉部的彩妝。（季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，台北市副市長黃珊珊（中）、民眾黨台北市議員參選人黃（水靜）瑩（右2）、楊寶楨（右1)、吳怡萱（左2)與NGO團體寶島淨鄉團創辦人林藝（左1) 出席合影留念 。（季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人。 （季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人。 （季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人。 （季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人。 （季志翔攝）

透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人，參與彩妝回收的志工並且在牆上貼滿了感謝的字句。（季志翔攝）

民眾黨13日舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，邀請台北市副市長黃珊珊、民眾黨市議員參選人與NGO團體寶島淨鄉團創辦人林藝來場跨界交流。

寶島淨鄉團發起二手彩妝回收再利用的活動己經五年，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝可以重新找到新的主人。 活動現場為了推廣環保永續理念，現場來賓還大方「招認」過去購物失心瘋的經驗，最終美顏神器淪為「剩棄」，此外 ，參與活動的三位議員參選人正巧都曾擔任過發言角色 ，這個位置被形容是「政治人物的化妝師」。 記者會上參選人挑戰頭一回現場幫台北市副市長黃珊珊「補妝」，小雞幫母雞化妝手下留情，沒讓黃珊珊臉上變得「大紅大紫」，除了趣味互動之外，也宣傳彩妝不浪費的精神。

據統計，國內化妝美容品年營業約 600 億，如此龐大的市場當中，寶島淨鄉團卻常在募集二手彩妝活動裡，看到全新未拆封的商品。如果沒有幫這些曾經是專櫃上的寵兒，媒合到新的主人，恐怕就是直接丟到垃圾桶裡造成浪費。 台北市副市長黃珊珊也提醒，產品外部過度包裝，也是資源浪費環保殺手。今年七夕，北市府環保局己針對 2件化妝品禮盒產品過度包裝開罰，她提醒大家選購產品時‧掌握「一多三少」原則 ，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，避免購買過度包裝產品，為環境生態永續努力。 市議員參選人黃（水靜）瑩則提醒部分標榜防曬的底妝產品，含有對環境有害的化學成分，建議挑選時盡量選擇「海洋友善」的產品。 市議員參選人楊寶楨分享可能忽略對環境不友善的化妝、清潔用品，像是被大量使用的棕櫚油，司能產生蝴蝶效應，破獲雨林生態，購買商品可以注意是否有永續棕櫚油的認證標籤。

最後，市議員參選人吳怡萱分享如何正確處理用不到的彩妝品，不同產品都應該分門別類處理，一股腦丟到垃圾桶或倒進馬桶水 槽，恐怕最後會造成環境汙染。 台灣民眾黨今年提出「環境永續、經濟繁榮、財政紀律、社會安全、居住正義」等五大政見，從這場環保永續的主題記者會開跑，預計舉辦十場的系列活動 ，號召全民將理念真正實踐在生活之中。