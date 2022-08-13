隨著時代演變，氣象主播在報天氣時，都會使用平板電腦或觸控螢幕來輔助，但美國一名氣象主播，因為不知道大螢幕可以觸控，報到一半誤觸，意外反應讓攝影棚內的工作人員都笑歪了。

這起播報意外發生在8月4日，美國新聞台《ABC 7 Chicago》氣象主播Greg Dutra正在進行早晨氣象的播報，報到一半時他因觸碰到螢幕，導致畫面整個跑掉，當下才知道原來螢幕是觸控的。

透過影片可以看到，Dutra先是把畫面調整回來，接著驚訝表示「我剛剛移動地圖了？我竟然可以辦到這種事？」，一旁的導播忍不住問「你現在才知道螢幕是觸控的？認真的嗎」，另一名也男主播跳出來向他示範。

Dutra看到後接著問「也許我能將它放大」，一試後真的縮放地圖成功，邊笑邊說「這真是美好的一天，我學會新技能了」，讓攝影棚內的人都笑翻，充滿快活的空氣。

工作人員問「你怎麼會到現在才發現」，Dutra則回「我從來都沒想過要觸碰螢幕，我現在知道了」，接著疑似發現自己HIGH太久，趕緊回頭為氣象做總結，結束播報。