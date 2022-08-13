近期台人赴東南亞掏金卻淪為豬仔的消息頻傳，引起熱烈討論，甚至有逃回台灣的受害者出面透露當地有多可怕。知名網紅T妹（Tiffany Chen）經常對時事有自己的見解，今（13日）她講到有關很多人跑東南亞被騙一事，直言薪資低根本不是主因，最大問題是那些人的心態「好逸惡勞」。

T妹不只是模特兒，還在台灣跟澳洲開公司也是老闆，她今日在臉書發文分享對於近日「台人赴東南亞工作遭詐騙」事件的看法，舉出自身經歷，她讓員工自己開薪資，沒想到遇到高達80%都是來騙工作，「不努力、程度不夠、各個把老闆當盤子」，站在老闆角度說出心裡話。

因此T妹覺得去東南亞工作會被騙不是外界說的台灣薪資低，「薪資低根本不是主要原因，是這些人的心態」，她發現許多人畢業後不積極進修，條件不夠也不學一技之長，反而只會罵「慣老闆」，她精闢地表示，「當然你可以選擇更好的工作，認為對方是慣老闆，為什麼不離開」。

而T妹也把個人見解說出來，「能出國闖領高薪T妹非常鼓勵，確實台灣薪資偏低又一堆人搶一塊餅，為什麼不去缺人力的國家？好好想想，要聰明規劃自己的人生」；最後又說了一遍，那些去東南亞想賺大錢的人不是薪資低被騙，「是一堆人好逸惡勞」。