林敬倫在《倒數回擊》飾演拳館小老闆。（七十六號原子提供）

由温貞菱、丁寧攜手主演拳擊電影《倒數回擊》，除了讓温貞菱在拳擊場上全力出招外，她與教練丁寧在分別10年後，各自從生命的低谷中再相遇的場景，也讓丁寧真寧流露，還透露下戲隔天眼睛還是腫的，温貞菱首次挑戰拳擊手角色，片中也被安排由林敬倫的飾演的拳館小老闆「陪打」，對於，温貞菱在練習時不怕挨拳，還要林敬倫「用力一點」，温貞菱為戲準備的敬業，讓他大呼佩服。電影順利於日前殺青，首波劇照也正式釋出。

温貞菱在片中面臨生活失意，打算重返職業拳壇找回自己的志向，而失聯10年的教練丁寧，也不再有過往的熱血，2個彼此人生低谷的師徒重遇，温貞菱開口問丁寧：「這 10 年怎麼了？為什麼變成這樣？」這場戲對她們都印象深刻，丁寧說：「那一場演得很痛苦，也很過癮！」她表示那場戲感覺到自己的情感，從腳到頭都不在自己的掌控中，已沈浸在角色壓抑多年愧疚的情緒之中，「演出那個壓抑了 10 年愧疚的熱血教練，很過癮，但也累死，」丁寧拍完這場戲之後，眼睛還腫到第2天，非常投入。

參與演出話題電影《咒》，以及近期在《全明星運動會》中大展敏捷身手的林敬倫，也加入該片，飾演拳館小老闆，不但見證丁寧、温貞菱師徒2人想由重返拳壇對抗生命低潮外，片中也安排他陪著温貞菱一起練拳，找回過往顛峰狀態。「前期練習時，戴著拳套用力打，」林敬倫提到與温貞菱一起練拳的過程：「有點不好意思怕會打傷她，反而是她不是很擔心，跟我說我可以再打，還說『用力一點』」，讓他大為稱讚温貞菱的敬業。

該片日前完成拍攝，順利殺青，從前期到拍攝期間，温貞菱為準備角色，直言片中的動作場面對她是極大挑戰，除了生活中的飲食習慣只碰高蛋白食物、喝水之外，不僅每天的重量訓練及基本的出拳、閃拳、2000下跳繩，還得要搭配啞鈴練拳，要在最短時間之內讓她在鏡頭裡與專業拳手對賽時也不遜色。這次首度與丁寧合作電影，温貞菱表示在戲裡她們是以運動和體能為目標的激進操練，這次合作完卻變成丁寧的「養女」，温貞菱說：「因為需要調整體態，所以飲食上需要特別控制，丁姐都會特別幫我準備食材，像是鮭魚、酪梨、高蛋白飲品還有親自手沖的咖啡，每天都被餵食和照顧的非常幸福！」