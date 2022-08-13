風味清新的大白菜沙拉。（TLC提供）

節目《秘境廚房》（The Lost Kitchen）帶大家來到美國緬因州，一探比米其林星級餐廳更chill的同名人氣餐館，秘境廚房所在的弗雷登小鎮人口只有719人，每年卻有數千人為美食不遠千里而來。餐廳創辦人艾琳法蘭奇非餐飲科班出身，除了洗碗工外，其餘員工清一色都是女性，她們自己種菜養花、愛用當地的食材烹飪，更酷的是這裡不接受網路或電話訂位，而是以抽明信片的方式決定誰來晚餐，艾琳自信地說：「我們沒有任何人受過專業的廚藝訓練，但是誰需要什麼訓練呢？只要有心、有熱情，又有緬因女孩的拚勁就夠了！」

自信開朗的艾琳有段晦暗人生，12歲起就在父親經營的餐館裡幫廚，讓她急欲逃離家鄉，然而求學時期未婚懷孕，不得不回到老家依靠雙親。艾琳最終在烹飪中找到慰藉，她先是經營私廚大受歡迎，後來開了名為「The Lost Kitchen」的餐廳，卻因壓力過大酗酒成癮，不但進了勒戒所、餐廳倒閉，還賠上自己的婚姻。所幸艾琳沒有放棄自己，戒癮成功後回到故鄉以老休旅車改裝而成的行動餐車重啟爐灶，在一座又一座的農場間遊走接單，就地取材、展現廚藝，最後她落腳一處整建修復的古老磨坊，「The Lost Kitchen」再度掛牌營業，艾琳說：「這就是我前進的方法，雖然我經歷過一些困難，但那些悲劇帶給我這間餐廳。」

「The Lost Kitchen」以抽明信片決定座上客的訂位方式，展現了緬因人傳統與浪漫的一面，「我跟夥伴們發現本地郵局的營業時間變短了，擔心它會被裁撤，所以想出了這個特別的訂位機制。」想一嚐艾琳手藝無需直盯訂位網站、也不必重覆撥打餐廳電話，只要在明信片寫下姓名與聯絡方式，於4月1日至10日之間寄出，餐廳人員最後會以抽籤方式決定誰訂位成功並主動聯繫。看似老派又沒效率的做法，卻提升了地方郵局的郵務量又免除餐廳被訂位電話灌爆的窘境，聰明又公平。艾琳說：「我們每年會收到兩萬張明信片，我很驚訝居然有這麼多人願意千里迢迢來到這個小鎮。」

很多餐廳標榜產地直送，並將這種方式當賣點，但對艾琳來說這只是日常生活，她說：「從小在弗雷登長大，我們一定會有菜園、被新鮮食材包圍，我覺得本來就該這樣，要吃新鮮的當地食材。」餐廳內場領班自家種植的番茄、老家附近強斯河養殖的鮮送牡蠣、小農契作的芹菜等都被艾琳用來當作發想菜單的食材，她謙虛地表示：「我不是什麼厲害大廚、也做不出全世界最美味的餐點，我想提供賓客最好的體驗，只是剛好包含食物！」比起美味食物，艾琳更希望讓來到餐廳的客人都有賓至如歸的感覺，「重點不只是食物而是怎麼照顧人，如果吃的人不感動，美食又有什麼意義？」簡單一席話，卻頗值所有餐飲人參考借鏡。

餐廳每年只開5月到10月，每週營業4天，營業季最後一次晚宴即將舉行，艾琳正為提供「中獎者」美好的用餐體驗而倍感壓力，在團隊通力合作下「The Lost Kitchen」將端出怎樣的驚喜料理饗貴賓？《秘境廚房》下周三（17日）起，每星期三晚間8點在TLC旅遊生活頻道播出。