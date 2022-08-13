民進黨新北市長參選人林佳龍今（13）日下午至新莊西盛環保河濱公園參加「台灣有愛 點亮新莊 Ya Run嘉年華」路跑活動，被問到論文案相關議題時表示，選舉是以候選人為中心，至於過程引發對學歷或論文的討論，應由涉及人士自己回應。

媒體詢問，國安局長陳明通將被調查，會不會擔心結果出來後另闢戰場？林佳龍說，應該被檢驗的都會被檢驗，最重要的還是參選者本人及其條件，跟提出的政策願景，這場選舉是以候選人為中心，至於過程引發很多對論文和學歷的討論，是社會前進時的公共議題，就由涉及到的相關人來回應。

至於蔡英文總統在公開場合提及他是耶魯大學博士，林佳龍認為，學歷對他來說，都是讓自己訓練獨立思考，以及研究的能力。他說，對教育的看法就是要融會貫通，能力要帶得走，所以學位對他而言只是一個過程，最重要的是在過程中學會獨立思考、研究和做事的能力。

另外民進黨改推立委鄭運鵬投入桃園市長選戰，林佳龍則指出，這是一個新的開始，讓大家可以回歸城市發展來討論，當然選舉是選賢與能，也要選出大眾共同的未來。

林佳龍話鋒一轉，表示他從學生時代參與民運，一直很期待大家能多討論公共政策，比如說新北發展，從交通、水利、產業到社會福利，還有如何推動健康生活。

林佳龍說，其實很多公共政策不只是做事，是要提出城市發展的願景，他很期待新北市長侯友宜跟他一起用政策帶領城市進步，如果侯已經有做到的好政績，可以宣揚，而他的競選團隊也會提出政見。

林佳龍強調，雖是「兄弟登山，各自努力」，但也要華山論劍，比出勝負，但最重要還是透過選舉和政黨競爭，讓人民能有好的選擇，藉此帶領社會進步。