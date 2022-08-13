入行超過28年的香港男神古天樂，拍攝過近百部電影作品，近來主演及監製的科幻電影《明日戰記》在大陸上映，為了宣傳新片，他特地帶著作品裡的機甲戰盔，穿著黑色禮服現身北京國際電影節，卻被人發現臉蛋僵硬又很不自然，猜測是肉毒桿菌打太多所致，呈現出滿滿的蠟像感，不禁直呼：「還我男神」。

科幻電影《明日戰記》集結古天樂、劉青雲、劉嘉玲、張家輝等豪華卡司，總共耗費4.5億港幣(約17億新台幣)，宣稱要打造「香港有史以來最具規模科幻巨著」，身兼監製又是主演，為電影宣傳勤跑放映會等公開活動，連走電影節紅毯都抱著道具亮相，只是有不少網友察覺，他的面容僵硬、更說很像蠟像臉。

古天樂被說面部不自然，懷疑是打了太多肉毒桿菌。(圖/北京國際電影節 微博)

男星古天樂的被發現面部有異，依然俊俏有型。(圖/電影明日戰記 微博)

網路有不少人評價，古天樂年紀越來越大，儘管依舊帥氣，但就是感覺到一股不自然，也和昔日年輕奶油小生相差甚遠，留下評價：「估計還是打針多了有點僵硬」、「為啥跟楊過變化這麼大」、「上年紀了，年輕時候多秀氣」、「要麼是妝容問題，要麼是沒休息好」、「看著不自然，像戴了個面具一樣」、「有點老了」。

也有人出面幫古天樂緩頰，稱他是因拍攝角度等原因才會不自然。(圖/電影明日戰記 微博)

不過也有人替他緩頰，指出男神應是拍攝角度所致，或是拍攝光線才會不自然，至於眼睛則是因為拍戲受傷，使眼睛縫了8針之多，不自然是有原因的。事實上，年逾半百的古天樂，剛入演藝圈曾是「膚白」奶油小生，後來才將皮膚給刻意曬黑，變身為古銅色型男形象，至此他的星途更加一帆風順。