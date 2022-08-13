對於林智堅昨（12）日突然宣布退出桃園市長選戰，時事評論員李正皓說，林智堅周四（11日）上友台節目接受專訪，抱怨中華大學學倫會一些事情，「真的很荒唐」！

劉寶傑12日在《關鍵時刻》提到，週三蔡英文還要求全黨力挺林智堅，但妙的是大家原地踏步，沒有人往上前。到了12日，林智堅主動退選。劉說他不相信林智堅是主動退選，一定是有人逼退！

時事評論員、新北市中和區議員參選人李正皓指出，週三蔡英文下軍令狀時候，「三軍未動、原地踏步」，週四是林智堅的「期末補考」， 上了電視台專訪，想要奮力一搏，結果大家完全不買單。到週五，民進黨每天的滾動式民調，發現不只燒到縣市長，還燒到蔡英文、整個民進黨，所以才會做出林智堅退選的決定。

李正皓分析，林智堅上節目接受專訪，「真的很荒唐」，他竟然抱怨中華大學學倫會總共問了1小時40分鐘的時間，比起原先通知拉長很多，竟然抱怨時間太長！如果只給5分鐘就把林趕出去，才會覺得不對勁吧？怎會有人嫌時間太長？「要是我的話，最好給我5小時，我慢慢講」！

李正皓直言，第二件事情是，哪有人在換名片？怎會有人去學倫會換名片？劉寶傑也質疑，去口試的時候會發名片嗎？李正皓說，就是鞠躬喊老師好，然後坐在那邊給老師逼問。「換名片」是平等的，「你還真以為你是市長去換名片？不可能嘛！」就是老師問什麼，就回答什麼！劉寶傑也說，有朋友質疑，如果林智堅真的參加過口試，怎會有這種反應？

另外，林智堅還抱怨學倫會為何在一些同樣的問題上打轉，李正皓解釋，口試本來就會針對問題不斷問，就會一直打轉，這很正常。李正皓還強調，林智堅怎可以回應13年前的事真的已經忘記？劉寶傑認為，這又不是今天才發生，已經鬧這麼久了，難道不會趕快把13年前的東西趕快看一看？

李正皓推測，中華大學的會議，林智堅整個面試是不順的，所以抱怨「先射箭再畫靶」！如果有自信，為何要罵中華大學？

李正皓強調，更慘的就是林智堅影響到黨內同志，陳時中、林佳龍走到哪裡都被問林智堅，都在討論論文！把大家拖下水，候選人都賠上去，所以林智堅一定要停損。