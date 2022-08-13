13日高雄市舉辦多起活動，除了已經開幕的2022台灣文博會外，還有連續2天的海洋派對，以及連續3周的眷村重頭戲「眷村設計生活節」，也在13日首度開跑。此次的眷村設計生活節由鳳山黃埔新村起跑，之後由左營及岡山接力舉辦，今年鳳山黃埔新村以50、60年代復古風為主題，邀請民眾參加一場別具特色的音樂派對。

鳳山黃埔新村有復古民歌、復刻眷村古早味柑仔店與童玩遊樂場，另有村民帶民眾一起跳國民健康操、街頭藝人與講座走讀，讓大家在黃埔體驗一場輕鬆但難忘的夏日週末。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄同時擁有三軍眷村資源，2021年依市長陳其邁鼓勵青年創業政策，與青年局攜手合作首次推出以住代護3.0-青創HOUSE計畫，邀請青年及新創產業進駐，成功讓黃埔成了一個乘載著歷史記憶的青年聚落，透過黃埔設計生活節，讓民眾走入眷村設計生活場域。

2022高雄眷村設計生活節從13日起，一直到9月3日軍人節回到鳳山明德訓練班，整整3周的暑期假日，邀請大家來到高雄的眷村，享受屬於陸、海、空三軍不同眷村的風情，8月13日至19日在鳳山體驗眷村復古的夏日派對，緊接著8月20日至26日在左營建業同樂會熱烈展開，8月27日至9月4日在岡山醒村派對音樂會邀請魏嘉瑩等一起同唱，還有市集與實境遊戲，岡山樂群村也有主題活動，邀請大家一起到高雄眷村走走，享受眷村迷人的氛圍。