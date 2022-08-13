日本超人氣女團「乃木坂46」成員個個有特色，其中日緬混血的齋藤飛鳥號稱全日本最小臉蛋女偶像，更有著「神之美少女」超響亮頭銜。3年前齋藤飛鳥上節目被要求戴口罩測試臉蛋大小，口罩變臉罩畫面一度在網路上變成超夯話題；齋藤飛鳥日前滿23歲，又曬出一張手遮臉的照片，迷你臉蛋幾乎零變化。

齋藤飛鳥是日本、緬甸混血兒，出道時就以精緻五官和迷你小臉受關注，還擔任日版《那些年，我們一起追的女孩》女主角，清新氣質也被讚唯一「日版沈佳宜」；3年前齋藤飛鳥在節目《徹子的部屋》戴口罩測試臉蛋大小，她當場將口罩變成臉罩，遮住全臉的有趣畫面瞬間在全網瘋傳，造成熱議。

而齋藤飛鳥今年8月10日滿23歲，日前她在個人IG曬出多張美照，其中她用纖細雙手遮住臉蛋，只能勉強看到她的眼睛和頭頂，迷你小臉3年來幾乎零變化，也讓許多網友十分羨慕，紛紛激讚「神之美少女就是不一樣」、「還是瘦得不得了」、「女神要多吃一點呀」。

據悉，齋藤飛鳥頭圍50公分、臉長只有18公分，被視為全日本最小臉的偶像，當年一張戴口罩照片，直接驗證她的臉有多小，難怪會掀起全網轟動。